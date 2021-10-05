Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya ve Garo Paylan ile DBP'li Salihe Aydeniz'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Dosyalar komisyona havale edildi.

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 22:30

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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