"Yeni yerleşim alanları" kararnamesi Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararname ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi.

Kararnameye göre, afetten etkilenen geçici ve kesin iskan alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen belirlenebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş fiilen orman vasfı taşımayan alanların vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilecek. Vasfı değiştirilen alanların iki katından az olmamak kaydıyla Hazine arazisi orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Deprem bölgesinde tespit dışı bırakılan yerler de hazineye tescil edilecek.

Geçici ve kesin iskan alanlarında, kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri ile maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi bütün taşınmazlar için devir ve acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

