Yeni yıl için sokaklar ve caddeler ışıklandırıldı

Yeni yıla sayılı günler kala İstanbul'da vatandaşların en çok ziyaret ettiği noktalarda yılbaşı dolayısıyla ışıklandırmalar ve süslemeler yapıldı.

Yeni yıl için sokaklar ve caddeler ışıklandırıldı

İstanbul'da kentin en çok ziyaret edilen yerleri için ışıklandırıldı.

Kentin en işlek yerleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından bazı noktalara "İstanbul 2023" yazıları asıldı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Nişantaşı, Nispetiye Caddesi ve Kadıköy sahili de yılbaşını simgeleyen objelerle ışıklandırıldı.

Yeni yıl için sokaklar ve caddeler ışıklandırıldı - 1

Işıklandırma çalışmalarının yapıldığı bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı noktalara yılbaşı ağaçları da konuldu.

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