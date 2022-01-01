Yeni yılın ilk bebekleri

İstanbul'da yılın ilk bebeği Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Yeni yılın ilk bebeğinin adı Umut Eliz kondu. Mutlu aileyi ilk kutlayanlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı.

Yeni yıla İstanbul'da "Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi"nde giren Bakan Koca buradan Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.

Başkentte ise yeni yılın ilk bebeği ise Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.



3'üncü çocukları dünyaya gelen Osman ve Emine Çavdar çiftini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti.

Aileyi tebrik edip bebeğe altın takan Bakan Yanık, "Rabbim inşallah mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin" dedi.

