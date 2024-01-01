Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza: Aracın altında kaldı, vatandaşlar kurtardı

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki motosiklet, tramvay yolundan karşıya geçen B.G. hakimiyetindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü M.D. hafif ticari aracın altında kaldı. Motosikletin arkasındaki yolcu F.Ü. ise yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, yaralıların yardımına koştu.

Vatandaşlar hafifi ticari arac, başka araç lastikleriyle kaldırarak, yaralanan M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.