Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı

Kabine, saat 16.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı 2 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ele alındı.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ



Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.



7. YARGI PAKETİ HAZIR



Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de vardı. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.



Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.



ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de ele alındı.



