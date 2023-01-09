Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı

2023 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de  yapıldı. 2 saat 40 dakika süren toplantının gündeminde EYT, sözleşmelilere kadro düzenlemesi ve ile 7'nci Yargı Paketi vardı.

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı

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, saat 16.45'te başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı 2 saat 40 dakika sürdü. 

Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ele alındı.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de vardı. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de ele alındı.

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