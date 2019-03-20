Yeni Zelanda'daki cami katliamında 50 kişiyi öldüren radikal sağcı Brenton Tarrant'In Türkiye'ye yaptığı ziyaretin rotasına dair detayla rortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'In haberine göre Tarrant, Mart 2016'da, manifestosunda minarelerini yıkmakla tehdit ettiği Ayasofya'nın yanıbaşındaki bir otalde 3 gün kalmış, aynı yılın ekim ayında da Fatih Aksaray'da bir otelde üç gün konaklamış.

Tarrant'ın İstanbul dışında Ağrı, Sivas, Tokat, Konya, Ankara, Edirne, İzmir ve Mersin'e gittiği tespit edildi. Tarrant'ın gittiği kentlerde tarihi olayların yaşandığı merkezleri gezdiği belirlendi. Bunlardan biri de, Tokat ziyaretinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından esir alınan Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi 3. Vlad'ın tutulduğu Tokat Kalesi...

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VIDEO: TARRANT'IN TÜRKİYE ROTASI