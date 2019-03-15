Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı.

Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Sıcak gelişmeyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi .

Kalın'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yeni Zelanda #Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.



İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük.

Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir.