Yenibosna Metrobüs İstasyonu çalışmaları ne zaman bitecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağını duyurmuştu. Yenileme çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde bulunan Güney Yanyol tek şerit, D-100 Karayolu sağ şerit, Edirne istikametindeki Kuzey Yan yol tek şerit ve D-100 Karayolu sağ şerit olmak üzere 4 şerit trafiğe kapatıldı. İBB'nin yürüttüğü çalışmanın 75 gün süreceği belirtilirken, yenileme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bazı sürücüler, trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.



İBB AÇIKLADI



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.



Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:



"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."