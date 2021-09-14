Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı

Coca Cola 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı.



Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.

COCA COLA'NIN KARI 130.9 MİLYON LİRA



Hürriyet'te yer alan habere göre satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.



SATIŞ GELİRİ COCA COLA'YA KATKI SAĞLAYACAK



Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.



ALTUR PARAYI PEŞİN ÖDEDİ



Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.