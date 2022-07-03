Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi sonuçlandı

Kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülen Çankırı'nın Dodurga beldesi açılan davayı kazandı. Belde statüsünü korumasına yönelik karar verilen Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta 1411 seçmen oy kullandı.



Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.



Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu adaylığını koymuştu.

