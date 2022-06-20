Yeniden belde olan Dodurga'da seçim heyecanı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Köyü, 2014'te kaybettiği belde statüsünü tekrar kazandı. Beldede 8 yıl aradan sonra tekrar seçim yapılmasına karar verildi. 3 Temmuz'da sandık başına gidilecek beldede seçim heyecanı var.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 16:58

Yeniden belde olan Dodurga'da seçim heyecanı

'da yıllar sonra tekrar belde olan Dodurga'da halk, 3 Temmuz'da sandık başına giderek belediye başkanını seçecek.

Orta ilçesine bağlı Dodurga Köyü, 2014'te nüfusu 2 binin altında olduğu gerekçesiyle belde statüsünü kaybetti.

Ancak Dodurgalılar, ''Nüfus tespiti yanlış yapıldı'' diyerek hukuk savaşı başlattı.

Açılan dava sonucu, Danıştay yapılan itirazı haklı buldu ve Dodurga'nın köy değil, belde olduğuna karar verdi.

8 YIL SONRA SEÇİM HEYACANI

Ancak İçişleri Bakanlığı kayıtlarında köy görünen belde, 2019 yerel seçimlerinde kendi belediye başkanını ve meclis üyelerini seçemedi.

YSK'nın kararıyla bu engel de ortadan kalktı. Beldede 8 yıl aradan sonra seçim heyecanı da başladı.

9 PARTİ YARIŞACAK

Siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri beldeye giderek adaylarını tanıtıp oy istedi. Belediye başkanlığı için 9 parti yarışacak.

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