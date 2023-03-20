Yeniden görülen 28 Şubat davasında ara karar

Yargıtayın bozma kararının ardından, emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasına devam edildi.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi. Savcı, sanıkların önceki celselerdeki, "dava dosyasındaki bazı belgelere imza ve isimlerin sonradan eklenip eklenmediğinin tespiti" talebinin dikkate alınarak dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığına gönderilip, görüş alınmasını istedi.



Bazı sanık avukatları da esasa ilişkin savunmaların alınmasına geçilmeden önce dosyadaki delillerin ATK tarafından değerlendirmesini talep etti.



Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, savcının ve avukatların talebini yerinde görerek, dosyadaki bazı deliller için ATK'dan rapor istenilmesine karar verdi.

SANIKLARIN YURTDIŞI YASAĞI KALDIRILDI



Mahkeme, tüm sanıkların "yurtdışı çıkış yasağı" adli kontrol şartını kaldırarak, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.