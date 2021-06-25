Yeniden görülen Yasin Börü davasında karar

Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Anadolu Ajansı 25.06.2021 - 16:20

Yeniden görülen Yasin Börü davasında karar

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Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük 3 kişi ise 23'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 sanık beraat etti, 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

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