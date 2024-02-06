Yeniden Refah Partisi, başkan adayları ile seçim beyannamesini 10 Şubat'ta açıklayacak

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin ittifak görüşmelerinde uzalaşma çıkmadı.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, genel merkezdeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.



Kılıç, şunları söyledi:



"Belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır."



Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:



"Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."

