Yeniden Refah Partisi Kurucularından İsmail Yavuz hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı İsmail Yavuz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Yavuz'un vefat haberini Yeniden Refah Partisi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Kurucular Kurulu Üyemiz, Şanlıurfa Kurucu İl Başkanımız İsmail Yavuz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı alî olsun." denildi.