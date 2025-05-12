Yeniden Refah Partisi Kurucularından İsmail Yavuz hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı İsmail Yavuz, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniden Refah Partisi Kurucularından İsmail Yavuz hayatını kaybetti

Kurucular Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Kurucu İl Başkanı İsmail Yavuz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Yavuz'un haberini Yeniden Refah Partisi  sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Kurucularından İsmail Yavuz hayatını kaybetti - 1

Yapılan açıklamada; "Kurucular Kurulu Üyemiz, Şanlıurfa Kurucu İl Başkanımız İsmail Yavuz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı alî olsun." denildi.

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