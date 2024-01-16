Yeniden Refah Partisi'nden açıklama: AK Parti ile heyetler arasındaki görüşmeler kesildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerinin sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıç, "AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini istediğimiz yönünde çıkan haberleri ben de okuduğumda Şerif Bey'e mesaj atıyorum, 'yine bir yerleri istemişiz' diye espri anlamında bunu değerlendiriyoruz. AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik." dedi.

Bir gazetecinin "'AK Parti'yle Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri nasıl gidiyor?" sorusuna "Gitmiyor." diye yanıt veren Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi.Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı." dedi.

"OLUMLU BAKARIZ"

Yeniden Refat Partisi olarak herhangi bir talep ya da girişimlerinin bu anlamda olmayacağının altını çizen Kılıç, "Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Siyaset yönetme sanatıdır, siyaset devlet yönetmektir, siyaset müzakereye açık olmaktır, siyaset işbirliğine kapıları açık tutmaktır." diye konuştu.

Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisinin bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının 10 Şubat'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi.

