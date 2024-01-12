Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması
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Yeniden Refah Partisi'nden, yerel seçim ittifaklarına ilişkin açıklama geldi

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."

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