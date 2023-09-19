Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlere kendi logosuyla gireceğini, bu konudaki hazırlıkların sürdüğünü belirtti.



Kılıç, bir gazetecinin "AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, partinizle ittifak yapılabileceğine dair sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde ülkemizin 81 ilini kapsayan bir ittifakın içinde olmak tabi olarak mümkün değil. Cumhur İttifakı'nda, bizim dışımızda olan partilerin de 81 il bazında ittifaka girebilmeleri mümkün değil. Bazı iller anlamında ittifaklar söz konusu olabilir. Bu anlamda AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne gelmiş henüz bir teklif söz konusu değil. İstanbul, Ankara veya başka iller bağlamında AK Parti'den, partimize gücümüze orantılı bir teklif gelmesi halinde elbette genel başkanımız, genel merkez yönetim ve karar kurullarımızla değerlendirir, kararımızı alırız. Bu istikamette atacağımız adımın adını koyarız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AB ÜYELİĞİNE YÖNELİK SÖZLERİ

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik sözlerini de değerlendirdi.

Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söyleyen Kılıç, "AB, Türkiye'yle üyelik müzakerelerini tamamen dondurma, durdurma ya da bağları koparma kararı alacak olursa Türkiye Cumhuriyetinin hızla farklı alternatiflere yönelmesi, AB'den bu anlamda bağımsız ama ekonomik anlamda ilişkilerini sürdüren bir performansla yoluna devam etmesini diliyor ve temenni ediyoruz." diye konuştu.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ MECLİS'TE ONAYLANMAYACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kararın Meclis'e sunulacağına dair sözlerini hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:



"Yeniden Refah Partisi olarak terör örgütlerini ve faaliyetlerini himaye eden, Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a karşı organize saldırıların adresi olan ve kamu otoritesi olarak en ufak tepki vermeyen İsveç'in, NATO üyeliğini, Türkiye'miz açısından milli güvenlik sorunu olarak değerlendiriyoruz. Terör örgütlerini himaye eden İsveç'in, NATO'ya üyeliği mecliste onaylanmayacaktır. Yeniden Refah Partisi'nin görüşü ve duruşu bu çizgideki İsveç'in NATO üyesi olmasına karşı bir yaklaşımdır."



Kılıç, parti olarak mevcut anayasanın değiştirilmesinin öncelikleri olduğunu, sivil anayasa çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Yeni anayasanın katılımcı, çoğulcu, sivil, özgürlükçü, demokratik, kuvvetler ayrılığı denge denetim mekanizmasını, yönetimde şeffaflığı, adaleti sağlayıcı nitelikte olması gerektiğini dile getiren Kılıç, "Yeni ve sivil Türkiye anayasasının mutlaka geniş zeminlerde, geniş gruplarla ve tüm siyasi görüşlerin katılımıyla ele alınması zorunluluktur." dedi.