Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması geldi.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti.



Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.



Kılıç, "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık." dedi.



AK Parti ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.



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