Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimler için kararını açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, yerel seçimlerde bütün il, ilçe ve mahalli idarelerde kendi adaylarını çıkartarak, kendi amblem ve logoları ile seçime gireceklerini ifade etti.
Bütün teşkilatlarının seçime hazır olduğunu ifade eden Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.
"Bugün itibarıyla illerimize Mahalli İdareler Seçim İşleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz." diyen Zor, "Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğu partimizde; 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımızdan aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yerel seçimlerde Milli Görüş destanını bir kez daha yazacağız." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- 2024 Yerel Seçimler