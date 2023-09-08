Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçimler için kararını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, yerel seçimlerde bütün il, ilçe ve mahalli idarelerde kendi adaylarını çıkartarak, kendi amblem ve logoları ile seçime gireceklerini ifade etti.

Bütün teşkilatlarının seçime hazır olduğunu ifade eden Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.