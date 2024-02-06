Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı ne zaman belli olacak?

Yeniden Refah Partisi’nin 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ve belde belediye başkan adayı olmak üzere 80 belediye başkan adayı daha açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İnşaat Mühendisi Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdal Bulut olarak açıklandı. İşte, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı hakkında bilgiler...



İSTANBUL ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının önümüzdeki haftaya kadar belli olması bekleniyor.



80 ADAY DAHA BELLİ OLDU



Siyasi partilerin yerel seçime ilişkin hazırlıkları devam ediyor.



Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 80 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Partinin genel merkezinde düzenlenen ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katıldığı aday tanıtım töreninde 2’si büyükşehir, 9 il ve 69 ilçe ve belde belediye başkan adayı daha açıklandı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İnşaat Mühendisi Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdal Bulut olarak açıklandı.