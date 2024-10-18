Yenidoğan Bebek Çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın TV programındaki görüntüleri ortaya çıktı (Dr. Fırat Sarı kimdir?)

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı. Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

TV PROGRAMINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORAYA ÇIKTI



Bir sosyal medya platformunda Trakya Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptığını belirten Esenyurt’taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yaptığı ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.



Yenidoğan Çetesi’nin lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı'nın, YouTube'da yayınlanan bir TV programına katıldığı belirlendi. Programda "Yenidoğan Nedir?" başlığı altında gerçekleştirilen yayında Sarı'nın izleyicilerden gelen soruları yanıtladığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda tepkilere yol açarken, sağlık skandalıyla ilişkilendirilen Sarı'nın böyle bir platformda yer alması dikkat çekti.



Fırat Sarı, programda kendisine yöneltilen “Prematüre bebek nedir, tanımını yapar mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla, 40 haftalık bir hamilelik sürecinin ideal olduğunu ancak literatürde 37 haftanın altındaki doğumların prematüre olarak kabul edildiğini belirtti. Sarı, bu sürenin altında doğan bebeklerin erken doğum olarak değerlendirildiğini ifade etti.