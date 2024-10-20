Yenidoğan çetesi | Bakan Tunç: Soruşturma derinleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesine ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devletin bebek ölümüne müsaade etmeyeceğini vurgulayarak "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı." diye konuştu.

Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları bakımından suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor 18'i hemşire toplamda 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez."