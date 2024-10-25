Yenidoğan çetesi: Bebek ilaçlarını sattılar, Türkmen mafyasından korktular

Birinci Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Hakan Doğukan Taşçı ve 11 hastanenin hasta takibiyle görevlendirilen hemşire Hasan Basri Gök’ün, bebeklerin aileleri hakkında yaptıkları vicdansız konuşmalar ve hastanelerden ilaç çalarak sattıkları detayları iddianamede yer aldı.



TÜRKMEN MAFYASINDAN KORKTULAR

İddianamedeki telefon kayıtlarına göre, Gök ve Taşçı arasında geçen konuşmalarda, "Doğukan öldürecekler bizi. Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz. Hapse girmeyi bırak öldürürler. Türkmen mafyasına bulaşırız," şeklinde ifadeler kullanıldığı görüldü. Cumhuriyet'in aktardığına göre, ikili, yaptıkları konuşmada ayrıca bir bebeğin ailesi hakkında alaycı sözler sarf etti.



Yapılan bir başka telefon görüşmesinde ise, erken doğan bebekler için solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilaçların hastaneden çalınarak satılması üzerine konuştukları belirlendi. Taşçı'nın Gök'e, "Hasan bak basit geliyor sana kanka, beni tutuklarlar. Bizim sattığımız fiyata bakma kardeşim sen. 20 tane, 10 tane, 30 tane çıkarttın. Şu an güncel fiyatı 7 bin lira. O ilacın SUT’tan (Sağlık Uygulama Tebliği) sonra 210 bin lira para yapar" dediği kaydedildi.



Konuşmaların devamında, çete üyelerinin sattıkları ilaçların yüzdelik payını ve kazanacakları miktarları hesapladıkları, "Kutu diyorum bak sana, 10 bin lira yapıyor Doğukan hesapla", "10 bin güzel para kanka. Benim benzin param yok" gibi ifadelerle paranın peşinde oldukları tespit edildi.

Söz konusu diyaloglar, çetenin hastanelerden ne kadar ilaç çıkarabileceklerini de planladıklarını gösterdi.