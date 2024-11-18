Yenidoğan Çetesi davası | Çete üyeleri ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı!
Yenidoğan Çetesi davası başladı. Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada 22’si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Sanıkların 17 bin yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Çete üyelerinin yanı sıra, dosyada 19 özel hastane de sorumlu olarak yer alıyor. Dava duruşma salonunda yaşanan gerginlik nedeniyle gecikmeli başladı. Mahkeme heyeti davada ilk olarak sanıkların kimlik tespitlerini yaptı. İddianamede elebaşı olarak tanımlanan Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespiti yaklaşık 2,5 saat sürdü. Muhabir Melike Şahin, duruşma salonundan son gelişmeleri aktarıyor.
15.50
Mahkeme heyeti, sanıklara katılma isteklerine karşı sözlerinin olup olmadığını sordu.
15.10
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da söz alarak davaya katılma talebinde bulundu.
Bebeğini yenidoğan yoğun bakım servisinde kaybeden bir baba da davaya müdahil olma talebini iletti.
Aralarında Gelecek Partisi ve derneklerin de bulunduğu çok sayıda kurum davaya müdahil olmak istedi.
14.50 - DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI
Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı.
Duruşmanın ikinci bölümü Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın söz almasıyla başladı.
Sağkan, çocuk hakları sözleşmesini referans gösterip, çocuğun üstün yararına dikkat çekti.
Sağkan, davaya müdahil olma taleplerini iletti.
13.50
12.50
FIRAT SARI: AYLIK GELİRİM 400 BİN LİRA
Çete lideri Fırat Sarı, kimlik bilgisini okumak için sanık kürsüsüne başındaki peruğunu cezaevinde çıkararak geldi.
Sarı konuşmasında, bekar olduğunu belirtti.
Aylık ortalama gelirinin ise 400 bin lira olduğunu söyledi.
Tutuklu sanıklardan İlker Gönen ise kimlik tespiti sırasında, evli ve üç çocuklu olduğunu belirtti.
Duruşma, kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.
11.30 - DURUŞMA BAŞLADI
Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin ilk duruşma başladı.
Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu, 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Duruşma sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.
11.00Adliye koridorlarında zaman zaman gerginlik yaşanıyor
Yenidoğan çetesi davası, adliyede yaşanan yoğunluk nedeniyle başlayamadı.
Mahkeme başkanı, salon şartlarının yetersiz olması sebebiyle TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın müşteki avukatlarının bulunduğu sıradan kalkarak izleyiciler kısmına geçmesini istedi.
Bu talebe tepki gösteren avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine heyet salondan ayrıldı.
Heyet bir süre sonra salona geri döndü.
10.00Davanın görüleceği Bakırköy'deki adliye önünde geniş güvenlik önlemi alındı
Çete mağduru aileler Bakırköy'deki adliyeye gelmeye başladı.
Adliye önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partili bir grup basın açıklaması yaptı.
Dava, bin 399 sayfalık iddianamenin okunmasıyla başlayacak.
Duruşmalar, tüm hafta boyunca sürecek.
Davanın görüldüğü adliye içindeki koridorlarda kalabalık artarken, emniyet güçleri burada da güvenlik önlemi aldı.
09.35
Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Dava öncesinde adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
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KİM NEYLE SUÇLANIYOR?
Suçlamalar, günlük 8 bin liralık SGK primini paylaşabilmek adına yenidoğan bebeklerin sağlığının hiçe sayıldığı yönünde…
Çete üyelerinin taburcu olabilecek durumda olsalar dahi bebekleri sahte raporlarla, gereksiz yere ilaç vererek yoğun bakımda tuttuğu tespit edilmişti.
Bebekler şebekenin anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ediliyordu.
Ne solunum desteği, ne ameliyat ne de ilaç… Bebekler çetenin istediği kadar hayatta tutuluyordu.
Bu süreçte 9’u İstanbul’da biri Tekirdağ’da 10 özel hastane kapatıldı.
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Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.
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SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ KAN DONDURAN KONUŞMALAR
İddianamede elebaşı olarak tanımlanan Fırat Sarı
Soruşturma dosyasında zanlıların kan donduran konuşmaları da yer aldı.
Hakim karşısına çıkacak sanıklar arasında bazı 112 Çağrı Merkezi çalışanları da var.
Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in merkezde kayıt oluşmaması için “Ambulans benzin almaya çıktı.” dersiniz şeklinde tavsiye verdiği belirlenmişti.
"ÇOCUK DEFNEDİLDİ"
Bir bebekle ilgili ise diyaframda gelişimsel bir bozukluk olmadığından tedavi ile düzelebilecek bir akciğer sıkıntısından bahsedildiği ancak o tedavinin uygulanmadığı ortaya çıkmıştı.
Çete üyelerinin, bir doğum uzmanının aileye bilgi vermesiyle korkuya kapıldığı iddianamede geçmişti.
Soruşturmadan korkan zanlıların, “Panik yapmayın” talimatı verdiği iddianamede yer alırken zanlılardan İlker Gönen’in “Dursun Abi bir göbek açamamış açamamış mahvetmiş. Mahvettikten sonra hemşireye vermiş. Aile Suriyeli, herhangi bir şeyleri yok. Adli tıp süreci başlatmadılar. Çocuk defnedildi.” dediği de belirlenmişti.
Fırat Sarı’nın ise “Ben sana gerçeği söyleyeyim, o çocuk pnömotoraks. O çocuk diyafram hernisi değil. O çocuğa tüp takılsa yaşardı. Bir olay patlayacaktı ben biliyorum.” dediği tespit edilmişti.
ÇETE SAVCIYI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Çete birçok suçlamayla karşı karşıya…
Soruşturmayı yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi de bunlar arasında yer alıyor.
O anların yeraldığı görüntülerde, çete tutuklanan zanlıların tahliye edilmesini istiyordu.
ÇETENİN ELE BAŞLARI FIRAT SARI VE İLKER GÖNEN
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