Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinde çay bardağıyla hayatına son veren Doktor İlker Gönen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle Avukat Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen bazı özel hastanelerde yenidoğan servislerindeki bebek ölümleriyle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan örgütün iki numaralı ismi Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti.



582 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağı ile bileklerini keserek hayatına son verdi.



Gönen'in yanlız kaldığı odasında intihar girişimi sonrası butona basarak görevlileri çağırdığı, yapılan ilk müdahelenin ardından kurtarılamayarak haytını kaybetti. Gönen, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyordu.



İLKER GÖNEN KİMDİR?



Doktor İlker Gönen, yenidoğan çetesi olarak bilinen örgütünün iki numaralı ismi olmakla suçlanıyordu.



Fezlekeye göre, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ile birlikte İstanbul içerisinde birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işletmek amacıyla aldı. Fırat Sarı daha sonra da, kendisine bağlı sağlık çalışanlarını anlaştıkları hastanelerin yenidoğan birimlerine yerleştirdi.



Şebekenin sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç aracılığıyla, devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları tespit etti. Fezlekedeki suç örgütü şemasında, örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyelerinin isimlerine yer verildi.



Şemaya göre, suç örgütünün elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in ise yönetici olduğu belirtilen fezlekede, örgütün üyelerinin ise Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar olduğu aktarıldı.