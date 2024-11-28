Yenidoğan Çetesi davası | Kan donduran itiraflar: Uğraşma, 500 gram bebek mi olur, kalp masajı yap dönmezse çek fişi gitsin!

19.53 Yaklaşık 9,5 saat süren ve 6 sanığın dinlenildiği duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30'a ertelendi.



Bu arada, dava kapsamında 22 tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.



Duruşma yarın 7 sanığın dinlenmesi ile devam edecek.



18.55 18. tutuksuz sanık Güney Hstanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu savunmasını yapıyor.



Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun savunmasından:



Hastalarımız çoğaldı, doğumlarımız fazla olmaya başladı. Doktor arayışına girdik, çocuk doktoru bulunmuyor. Bir arkadaşım 'İncirli Hastanesi'nde Medisense diye bir firma danışmanlık veriyor' dedi. Aradım Fırat Bey'i, geldi konuştuk. 'Biz birçok hastaneye danışmanlık veriyoruz size de veririz' dedi. 'Neontologumuz, hemşirelerimiz var' dedi. Memnun oldum. Başhekim Ali Bey'e söyledim. Ben her şeyi ona danışırdım hekim olmadığım için. Böylece süreç başladı.



Bir süre düzgün çalıştılar. Sonra başhekim bana geldi. Dedi ki 'Ekipte sıkıntılar var, birkaç kez uyardım. Bir de siz konuşur musunuz' dedi. Fırat Bey'i aradım, 'Gelir misiniz görüşmemiz lazım' dedim. Geldi, tartışma halinde başladı. Başhekimi tehdit etmeye başladı. Başhekim bağırdı 'Bir türlü ilacı izah edemiyorsunuz' dedi. Ben de Fırat Bey 'Tamam anlaşmamız bitmiştir' dedim. Tartışma beraber çalışma noktasını aştı.



Fırat Bey konuşma sırasında 'Büyükçekmece savcılığında tanıdığım var' dedi. Olağanüstü denetimi o yaptırdı sandım.



2021 yılında başladı anlaşmamız. Ödemeleri ben yaptım. Fırat Bey bana fatura kesiyordu ben de parayı bankaya yatırıyordum.



Ben savcının kağıdında kameraların çalışmadığını öğrendim, benim böyle bir talimatım yok. Bir kısmı da çalışıyormuş



SGK'yı zarara uğratmak gibi bir şeyim olamaz çünkü zaten yenidoğan yoğun bakım çok verimli bir yer değil.



17.53 Sanık başhekim Ali Dirik'in savunmasından:



Savcı: Sen başhekim olarak hastanende çalışmayan Gıyasettin'le niye bu kadar ciddi konuları konuşuyorsun. Üstelik hastalarınla ilgili bilgi vermen de yasak dışarıya. Hastanendeki ölüm olayını neden Gıyasettin Mert'le görüşüyorsun?



Ali Dirik: Mert'le özel bir ilişkim yok. Sormuştur. Çalışanlarıma mesafe koyarım ama dışarıdaki insanlarla samimi konuşurum

16.50 17. tutuksuz sanık Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik savunmasına başladı. Dirik, yoğun bakımın kameralarını söktürmekle suçlanıyordu. Sanık başhekim Ali Dirik'in savunmasından:

"Fırat Sarı başlayalı 2 yıl zaman geçti. 120 kutu ilacın eksikliğini fark ettim. Çıktım sordum. 'Biz bunu özel hastalara kullandık' dediler. Hemşirelere 'Siz bu ilacı kullandınız mı?' sordum. 'Yok' dediler. Fırat Sarı'yla konuştum. 'İlaç yolsuzluğu var' dedim. Bunları SGK'ya fatura etmemişler, etmeye çalışıyorlar. Dosyaların da eksik olduğunu görünce tartıştım telefonda. Dosyaları istedim, bir kısmını getirmiş. İlaçları açıklayamadı bana. Ciddi şekilde tartıştık. Bana hakaret etti. 'Savcı tanıdığım var, seni şikayet edeceğim' dedi. Ben hastane sahibine dedim ki 'Bir daha bunlardan danışmanlık almayacağız'. Sonra tabii ben bunların elemanlarını çıkardım. Kendim yoğun bakımı çevirmeye çalışıyorum.



Kaya bebeğin annesi gebelik zehirlenmesi. Kimse kabul etmemiş. Doktorlar korkuyor riskli hastaları almaktan. İşte böyle gelip sanık oluyorsunuz. Ben gece 3'te kabul ettim. Sonra bebek doğdu 500 gram. Onu yoğun bakıma teslim ettim. Kaya bebeğin ölümünden sonra ani denetim geldi. Ben Fırat Sarı, 'Savcı tanıdığım var' dediği oiçin o şikayet etti sandım. Çünkü biz Bakırköy'e bağlıyız, Büyükçekmece'den geldi. YOĞUN BAKIM KAMERALARININ SÖKÜLMESİ Mahkeme Başkanı: Burada kime sorsak sorumluluğu yok. Hemşire doktora sor diyor, doktor hemşireye. Başhekim müdüre... Yani siz burda birbirinizin konuşmalarını dinliyor musunuz? Ali Dirik: Kamera var, sökülmedi, çalışmıyor. Gelen müfettiş rapor olduğunu yazıyor. Elektrikler gitmiş, 2 tane hard disk çalışmıyordu.



Mahkeme Başkanı: O güne mi denk gelmiş?



Ali Dirik: Onu bilemem, bilgi işlemciler öyle dedi.

15.30 16. tutuksuz sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin savunmasına başladı. Çetin, Kaya bebeğin ölümüyle ilgili suçlanıyor.



Sanık hemşire yardımcısı Batuhan Çetin savunmasından:



"Gündüz çok nadir Şeyhmus çelik gelirdi. Hüseyin Günerhan vardı (Hüseyin hemşire) Kendisini Şeyhmus diye tanıtırdı, yanında Şeyhmus Çelik otururdu. Hastalara bilgiyi Hüseyin verirdi.



Denetim gelmeden hastanenin bilgisi oluyordu, yukarıdan doktor indiriyorlardı, denetime uygun şartları hazırlıyorlardı.



KAYA BEBEĞİN ÖLÜMÜ



Hiçbir şekilde doktor yoktu. Entübasyonu Damla hemşire yaptı, müdahaleyi de o yaptı.Belki de ölümünde bunların da etkisi vardı. Bebeğin kanaması oldu. Damla'yı aradılar gelmedi. "Ben çok yoruldum beni arama" dedi, "Dr. Rıza'yı ara" dedi. Muhtemelen çok uğraştılar bebeği yaşatmak için, kendi shiftinde ölmesin diye çok uğraştı.



Rıza Bey ben hastanede çalışmıyordum diyor ama gelmişti bizimle tanışmıştı, kameralarda var.



Rıza Bey baktı bebeğin ne kadar kötü olduğunu gördü. Bana dedi ki "boşver zaten bu bebek yaşamaz, zaten Şeyhmus Çelik'in üzerine kayıtlı bebek. Uğraşma, 500 gram bebek mi olur kalp masajı yap dönmezse çek fişi gitsin" dedi...



Bebeğin ailesinden özür diliyorum. Ben yine de vicdanen rahat olmak için kalp masajı yaptım. Invazif işlem yapmaya yetkim yok. Ben kalp masajı yaptım. Zaten ben o masajı yapmasam o bebeğin kalbi durmuştu. Ben kurtarmaya çalıştım.



Şeyhmus Çelik hiç gelmezdi, kaşesini kullandıran bir doktordu. Bize çocuk doktoru demişlerdi, pratisyenmiş. Zaten öleceğini bildikleri bir bebeğin başına beni bıraktılar."

14:23 Duruşmaya 40 dakika ara verildi

13.25 Tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan'ın savunmasından: "Bizim hastanemizde aylık 100-150 doğum gerçekleşirdi. Bağcılar doğurganlık oranı en yüksek yer olduğundan tüm detaylara hakimdik.



Nöbetçi doktorlar hocam bebek kötüleşti derlerdi. hemen apar topar oraya giderdim. Bebeği kuvöze alır ailesine neler yapacağımızı detaylı şekilde anlatırdım.



"Ben de anneyim bebeklere kendi çocuklarıma bakar gibi bakardım. Prematüre doğan bebekler çok özel bebekler onlara daha dikkat ederdik.



Bir noktam, virgülüm bile eksik değildir.



Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm, ailemi çok uzun süre önce kaybettim. Hep onları gururlandıran bir evlat oldum.



Kendimi seviyorum, işimi seviyorum. Buradan beni buraya getiren aileme teşekkür etmek istiyorum. Eşime, çocuklarıma teşekkür etmek istiyorum."



Üye Hakimin "Fırat Sarı Bağcılar Medilife'ta sizinle anlaşma yaptığını söyledi..." sorusu üzerine, "Diğer yöneticiler yabancı uyruklu olduğundan adını hatırlayamadığı için benim adımı söyledi. Ben kabul etmiyorum, görüşmemiz sosyal bir görüşmedir." dedi.



BAĞCILAR MEDLIFE HAKKINDA SORULAR



Savcının, "Müdürler size bağlı değilse kime bağlıydı?" sorusu üzerine sanık Kazan savcıya, "Sanırım siz Cem Beyin ismini duymak istiyorsunuz" karşılığını verdi.



Savcı bunun üzerine, "Benim niyetimi sorgulama, senin haddine değil. Sen sorunun cevabını ver." dedi.



İlker Gönen soru sordu: "Başhekimlik bilginize dayanarak 3 sorum var. Dün sekreter hanım epikriz yazdığını söyledi, kendisi de hemşiresine yazdırdığını söyledi, doktorun son onayı oluyor mu epikrizde?"



Sanık, "Evet, tabii" dedi.



İlker Gönen ikinci soruyu sordu: "Kendisinin haberi olamdan yönetimin hizmet alımı yapmış olma ihtimali var mı?"



Sanık Kazan "Bilgim yok." dedi.



İlker Gönen ikinci soruyu sordu: "Hasta transferi yapıp bu işten para kazanan insanlar var mıdır?"



Sanık Kazan, "Sağlık turizminden para kazanan insanlar oluyordu."



Semiha Yavuz'un avukatı Savcıya itiraz ederek, "Mahkeme heyetiyle aynı kürsüde oturmanız duruşmayı yönetme yetkisi vermiyor. Müvekkilime o tavrınız da sizin haddiniz değil, sınırlarımızı bilelim." dedi.



Avukat mahkemeye heyetine, "Müvekkilim çok heyecanlıydı, bütün iş hayatını dinlediniz sabrınız için teşekkür ediyorum" diye seslendi.



Semiha Yavuz'a diğer sanıkların çok fazla hasta kabul ettiğine yönelik tapeleri var. Bir tanesinde bir hemşire Fırat Sarı'ya il dışından gelen bebekler ex oluyor, Semiha gözünü karartmış" diyor. Bu Semiha Yavuz'a soruldu, "esefle kınıyorum" dedi.

12:37 15. tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz savunmasına başladı.



Sanık Başhekim Semiha Yavuz tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.



Sanık Başhekim Semiha Yavuz'un savunmasından:



Mahkeme başkanının "Bebek sevki ile ilgili para alındığı iddialarına ilişkin ne diyeceksin?" sorusu üzerine sanık Yavuz, "Bu tür iddiaları ilk kez burada duydum. Ben böyle bir şey yapmadım. Ayrıca benim bu tür şeylere ihtiyacım da, böyle paraları almaya da ihtiyacım yoktu. Yönetimin böyle bir talebi varsa benim bundan haberim yoktu" diye konuştu.



Çok fazla denetim geçirdik, en büyük denetimde gururla söylüyorum yüzde 99.56 gibi bir oranla denetimi geçtik.



Sağlık Bakanlığı denetimcisi geldiğinde hastaneyi çok beğendi, her şey tam dedi hatta dedi ki ben Kadıköy'de oturuyorum ama hastam olsa buraya getiririm."

11:54 14. tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan'ın savunmasından:



Fırat Sarı'yla konuşması "Hocam sizden biraz destek isteyeceğim, sayıyı biraz daha artırabilir miyiz 27'deyiz..." soruluyor.



Sanık Kazan bu soruya "Hatırlamıyorum" dedi.



Mahkeme Başkanın "Ben okuyunca tapeyi anlıyorsunuz değil mi?" sorusuna sanık, "Evet" dedi. Mahkeme Başkanı, "Ben de anlıyorum. Ona göre cevap ver." uyarısında bulundu. Sanık bunun üzerine, "Hatırlamıyorum, o yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum." savunmasında bulundu.



Mahkeme Başkanı davanın 9 gününde 2 sanığı uyararak "Bizi aptal yerine koymayın" dedi.



"Cem Bey, Mert'le görüş bunun karşılığında da 10 bin verelim gibi söyledi.



Mert ismini hastane yöneticisi söylemiş.



Ben maaşımı hastaneden alıyorum, prim, ek ücret almıyorum.



Savcı, "Bebekleri nasıl, nereden getirdiklerini biliyor muydun?" diye sordu.



Sanık "Hayır" dedi.



Savcı, soruyu genişleterek sanığa art arda sorular yöneltti: "Yoğun bakım ihtiyacı olan, ölebilecek bir bebeğin mal gibi para karşılığı alınıp satılması seni rahatsız etmedi mi, ben çok rahatsız hissediyorum. Sen demedin mi nasıl geliyor bu bebekler, şikayet ettin mi, aksiyon aldın mı?" SANIK AVUKATLARINDAN SAVCININ SÖZLERİNE ART ARDA İTİRAZLAR



Sanık bu soruları, "Yani zaten ilk bulduğum işte ayrıldım." şeklinde yanıtladı.



Savunmanın bu kısmında Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı savcının sözlerine itiraz etti. "Bu çok yanlış şimdi dışarıda basın bunu böyle anlatacak. Zaten baskı var." ifadesiyle itiraz etti.



Savcı, Kendisi söyledi para karşılığı bebeklerin alındığını. Beni ilgilendirmiyor dışarıda nasıl anlatıldığı.



Sanık Mustafa Kazan'ın avukatı da Savcının "bir bebeğin mal gibi para karşılığı alınıp satılması" sözüne itiraz etti, "Bebeklerin hastaneye alınması tamamen ticari bir iştir. Yoğun bakımda bebek ölümü olmamıştır" dedi.



Avukatın "ticari bir iştir" sözleri dikkatlerden kaçmadı. Fırat Sarı sanığa soru sordu: "Mustafa Kazan gibi deneyimli bir hastane müdürü Gıyasettin dışında başka hasta bulucularla çalıştı mı? Adı geçen Emrah Bey ya da başkası?"



Sanık, "Hayır." yanıtını verdi.

11:20 14. tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan savunma yapıyor.



Kendisinin istifa ederek şehir dışına taşındığını belirten Kazan, iddianamede işletme Müdür Yardımcısı olarak geçtiğini belirtti, Kazan, "Kesinlikle imza yetkim yoktur. Tıbbi süreçlere yetkim bulunmamaktadır." dedi.



Hakkındaki iddiaları reddederek; "Böyle bir örgütü gözaltına alınınca öğrendim. Hiç kimseyi tanımıyorum, telefon görüşmem yok. Para alışverişim de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan savunmasından:



"Sadece telefon görüşmelerimin olduğu Gıyasettin Mert Özdemir var. Hasta getirmesi karşılığında para ödeyeceğimize dair görüşmem var. Ben yönetimin kararını paylaştım. Yöneticimiz Cem Öztürk ticaret amaçlı böyle bir karar almıştı.



Bir konuşmamızda hasta başı 10 bin TL olarak konuşuyoruz, diğerinde 50 bin fix, hasta başı bin TL gibi konuşuyoruz. Ama olumlu dönmüyor.



Ben Mert'in kendisine ödeme yapmadım, hastanenin muhasebesinden yapıldı."

10.24 Suçlamaları kabul etmediğini seyledi. "Doktorun yönlendirmesiyle yoğun bakımdaki çalışmamı yaptım." dedi.



13. tutuksuz sanık hemşire Renginar Molla'nın savunmasından:



"Fırat Sarı ve Hasan Basri Gök hastanede başlayınca evrak işlerinin onlarda olacağını söylediler, sen hasta bakımı yapacaksın dediler.

Hasan Basri Gök dosyaları benden alıyordu, epikriz yazacağım diyordu."



Hemşire Renginar Molla, paraya sıkıştığını yurt dışına çıkmak için Fırıt Sarı'dan para istediğini parayı geri vermek istediğinde ise Fırat Sarı'nın kabil etmediğini iddia etti.



Fırat Sarı'nın oksijen alan bir bebeği oksijen almadığı şeklinde yazdırdığını öne sürdü.

10.23 Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün başladı. Sanık hemşire Renginar Molla savunmasını yapıyor.

DAVANIN SEKİZİNCİ GÜNÜ Hemşire Ceren Hatice Kırım'ın savunmasından:



Hemşire Ceren Hatice Kırım, "Sekreter hanım üç günlük izinde olduğu için yazılmamıştı. Ben pek çok denetim gördüm ama hiç bir zaman akciğer grafisinin açılıp bakıldığını görmemiştim. Denetimin çok detaylı olduğu izlenimi uyandırmıştı." dedi.



Savcının "Fırat Sarı'ya hat vermişsin. Bu devirde insan kardeşine bile vermez. Sorumluluk yükler çünkü... Niye bu adama üstüne kayıtlı bir hat verdin? " sorusuna sanık Kırım, "Meşguliyetinden dolayı söyledi ben de çıkardım verdim." cevabını verdi.



Maaşını hastaneden aldığını iddia eden Kırım, "Bana Medisense'den gönderilen bir ücret vardı. Yenidoğan ünitesinden uzun yıllar çalıştığım için geliyordu. Kaynağını sorgulamadım. Bunu mesai ödemesi olarak alıyordum. Beşte biten mesaimden 10 gibi çıkıyordum. Eve toplu taşımayla gitmiyordum. Taksiyle gidiyordum. Bu emeğin karşılığı olarak düşünüyorum." ifadesini kullandı.



"Medisense işletmiyordu dedin, ne parası bu?" sorusuna, "Ben sözleşme anlaşma var mı bilmiyorum dedi. Hasta danışıyorduk." diye yanıt verdi.



Kırım, "Sana şirketten gelen paraları kendin mi alıyordun yoksa dağıtıyor muydun?" sorusu üzerine Fırat Sarı'nın istifa eden sekreterinin işini bir süre yaptığını belirterek;



"Fırat Sarı'nın sekreteri istifa etmişti. Bir süre onun işini yapmamı istedi ama isteyerek yapmadım. Kendisinin istediği kişilere paraları gönderdim. Gelen her paranın çıkışı oldu. Maddi menfaatim yok. Benim üzerime bir hattım vardı, çıkarıp Fırat Sarı'ya vermiştim. Kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Daha sonra hattı kapattım. "Hasan Basri Gök ilaçları Fırat Sarı'nın adına istedi. Fırat Sarı'yla konuştuğumda vermememi söyledi" yanıtını verdi.



Sanık Başhekim Ahmet Atilla Yılmaz'ın savunmasından



9. tutuksuz sanık Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz ise savunmasında suçlamaları reddetti.



Fırat Sarı ve İlker Gönen'i başhekimleri, hastane de çalışan hemşireleri tanımadığını söyledi. Hemşirelere yapılan ödemeden haberi olmadığını ifade etti. Opera Bebeğin ölümüyle ilgili, "Başhekimler sevklerin her aşamasına hakim olamaz." dedi.



Michelle Nwandı Opara'nın durumunu hekimin yakından takip ettiğini öne sürdü. "Çocuğun bir yerde bakılması gerektiği için mecburen yenidoğana aldık. Aslında oraya göre çocuk büyüktü. Burada da takibi yapıldı. Başka bir hastaneye sevk olması gerekiyordu. Ancak yoğun bakımı olmadığı için çocuğu yenidoğan yoğun bakıma almak zorunda kaldık." şeklinde konuştu.



Mahkeme başkanının "Savunmanıza eklemek istediğiniz bir şey var mı?" sorsununa,



"Biz avukat bulmakta çok zorlandık. Müsaadenizle tüm sanık avukatlarına çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ben bu kadar yıllık cerrahım hiçbir hasta AIDS diye ameliyatını reddetmedim. Dosyanın adı nedeniyle avukat bulamadık. Sanık avukatlarına çok teşekkür ederim." yanıtını verdi.

DAVANIN YEDİNCİ GÜNÜ Duruşmada yedinci tutuksuz sanık Tıb﻿​bi Sekreter Sümeyye Özdemir, Epikriz yazmadığını öne sürdü. Doktorların bilgisayar kullanımı iyi olmadığı için onların söylediğini, kendisinin ise yazdığını ifade etti.



Özdemir, tıbbi bilgisi olmadığı için bebeklerle ilgili süreçte devreye girmediğini belirterek, "Görevim hastaların yatışını sağlamak, taburculuk bilgilerini düzenlemek, sisteme girecek bilgiler girmek, hasta dosyasının arşive teslimi ve doktorun talimatıyla doktorun istediği şekilde epikrizin yazmak" diye konuştu. Özdemir'e hemşire takip formu ile epikrizlerin uymadığına dair tape kaydı soruldu. Özdemir "Bir iletişim hatası olmuş" şeklinde yanıt verdi.



Sanık hemşire Tuğba Özkaynak'a sanık Çağla Durmuş’un “Bebeği entübe göster.” tapesi soruldu. Özkaynak, “Ben sadece ‘tamam, tamamdır’ diyorum. Entübe olmayan bir bebeği entübe göstermedim.” dedi.



Özkaynak, bebeklerle ilgili gece saatlerinde bir gelişme olduğunda Çağla Durmuş’u, Durmuş’a ulaşamazsa İlker Gönen’i aradığını anlattı.



Sanık hemşire, hiçbir nöbetinde çocuk doktoru görmediğini de söyledi. Hemşire takip formlarında oynama yaptıklarını itiraf eden Özkaynak, “Sizin yoğun bakımda müdahale etme yetkini var mı?” soruna, “Entübasyon ve CPR yapabilirim.” yanıtını verdi.



Bir avukatın “Tek başınıza yapma yetkiniz var mı?” sorusuna “Yok.” yanıtını verdi.



"SEMBOLİK OLARAK 1 YILDIR BAŞHEKİMİM"



Sanık Bağcılar Medilife Başhekimi Dr. Cafer Akdur bütün suçlamaları reddetti. "Ölümlerde ihmalim yok. Ben yenidoğan doktoru değilim, çocuk doktoruyum." sözleriyle kendisini savundu.



Fırat Sarı ve İlker Gönen'i tanımadığını ileri sürdü, "Ben anlaşma imalamadım.Muhtemelen hastane sahipleri imzaladı." dedi.



Öykü, Havvanur ve Ayaz bebeklerin ölümleriyle ilgili suçlanan Dr. Akdur, yenidoğan yoğun bakımını da kimin işlettiğini bilmediğini ileri sürdü. Hastanede hiçbir yetkisi olmadığını ileri süren Akdur, "Sembolik olarak 1 yıldır başhekimim. Ben aslında başta kabul etmedim. İdare et dediler." diye konuştu.



Savcının "Ölen bebeklerle ilgili meraktan da mı birşey sormadın?" sorusuna yanıt veren Akdur, "Hayır efendim, ölüm belgesini getiriler, imzalarım." dedi.



"CİRODAN YÜZDE 35 PAY OLARAK ANLAŞTIK"



Yenidoğan servisiyle ilgili olarak Medisense (Yenidoğan çetesi lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'ya ait) ile anlaşması sorulan Yıldız,

"Yenidoğan servisinin 3. kişilere kiralanması ya da onların işletmesine bırakılması söz konusu değildir. Bu yöntem özel hastanelerde yaygın olarak yapılır. Kamu hastanelerinde bunun daha ileri uygulaması olarak hizmet alımı yapılmaktadır." dedi.



Yenidoğan servisinin geliri hastanenin gelirinin yüzde 4'ü olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunun için tüm hastane riske atılamaz. Usulsüzlük yaparak ciro artırımına yönelik bir uygulama yapılmadı." diye konuştu.



Yıldız'a tapelerde yer alan İlker Gönen'le olan konuşmasındaki "Arşivden dosya istemişler, sen bir gözden geçir arşivden gelen dosyaları onlara vermeden önce." sözleri soruldu. Denetim öncesi konuşmayla ilgili olarak Yıldız, "konuşmalarım yanlış değerlendirilmiş, yanlış anlaşılmıştır" dedi.



Epikrizlerin normal şartlarda doktor tarafından yazıldığını belirten Yıldız, "Benim bunu başhekim olarak sürekli kontrol edebilmem mümkün değildir." dedi.



Mahkeme Başkanının "Ciro artışıyla ilgili Fırat Sarı'yla konuştun mu?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Hayır ciro konuşmadık. Hasta sayısı azalma konusunu konuşmuşuzdur." dedi.



"Ne kadar ödeme yapıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Yıldız, "Sabit bir ödeme yoktu. Cirodan yüzde 35 pay olarak anlaştık." diye konuştu



Yıldız, yenidoğan yoğun bakımın doluluğu konusunda da anlaşma yapmadıklarını ileri sürdü.



Yıldız’a yenidoğan yoğun bakım doluluğu konusunda bir anlaşma yapıp, yapmadıkları sorusu da yöneltildi. Sanık bu soruya “Hayır.” yanıtını verdi.



Savcı, Yıldız’a “Hasta sayısına katkısı yoksa niye ciro üzerinden anlaşma yaptınız?” diye sordu.



Yıldız bu soruyu, “Siz ne kadar kadar nitelikli hizmet verirseniz hasta sayısı o kadar artar. Buradaki amacımız öncelikle ilk şartı sağlamak” diye yanıtladı.

DAVANIN ALTINCI GÜNÜ Fırat Sarı savunmasını yaptı. Sarı’ya bebek ölümleriyle ilgili ihmal iddiaları, hasta sevklerinin nasıl yapıldığı, kimlerle işbirliğine gittği gibi merak edilen birçok soru soruldu.



Sarı, bu yılın ocak ayından itibaren telefonlarının dinlendiğini bildiğini iddia etti, bebek ölümleriyle ilgili ihmal iddialarını kabul etmedi.



Fırat Sarı'nın savunmasından:



“Benim hayattan artık bir beklentim, umudum kalmadı. İnsanlık onurum kalmadı. Burada her şeyi anlatmak istiyorum." diyeret sözlerine başladı. “112 sevk zincirini bozarak, rüşvet vererek asla hasta almadık. Her hastaneye eşit gönderiyorlar. Biz tıp merkezlerinden aldık.”



Ambulans şoförü olan tutuklu sanıklardan Gıyasettin Mert Özdemir’le yaptığı işbirliğini anlattı:



"Gıyasettin Mert Özdemir, bebek sevki yapıyordu. Para veriyorduk bunun için. Mert ‘Devlette çalışıyorum, ödemeleri bana yapman sorun olur’ dedi. Paraların eşinin hesabına yatırılmasını istedi. Renas Reyap’ta çalışıyordu. Renas’tan hasta sevkini rica ederdik, para işlerine girmezdi.”



Fırat Sarı, anlaşmayı hastane yöneticileriyle yaptığını işleyişten haberdar olduklarını iddia etti.



Hastane yönetimlerinin hasta sayısının artırılması için kendinisi sıkıştırdığını iddia etti.



Sarı’ya, “Fişini çek.” konuşması soruldu;



Sarı, “Şaka yaptık kendi aramızda siz yapmıyor musunuz?” deyince Fırat Sarı’ya tepki gösteren savcı, “Bizim üzerimizden örnek verme.” dedi.



Satılan SGK ilaçları da sorulan Sarı, bu konuda sanıklardan hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök’ü suçladı.



Sarı şunları söyledi:



“Hayatımı kararttılar. En fazla 3 gün tuttuk o ilaçları. Artırma dedikleri o ama sonradan öğrendim ki satmışlar. Bu arkadaşlar asgari ücrete çalışıyor. İlaçları onda birine satmışlar 300-500 liraya.”



Taşçı’nın kendisine, ocak aynda dinlendiklerini söylediğini öne süren Sarı, 10 bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddialarını da kabul etmedi.

DAVANIN BEŞİNCİ GÜNÜ Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir savunma yaptı. Kendini doktor olarak tanıttığını, Yenidoğan çetesinin elebaşısı olmakla suçlanan Fırat Sarı'dan 60 bin lira maaş ve hasta sevki başına bin lira aldığını itiraf etti.



Gıyasettin Mert Özdemir, "Kaya bebeğin annesi riskliydi. 112 ona saatlerce yer bulamadı. Aile de ümidini kesip başka bir yol aradı. Ben de Güney Hastanesi başhekimi Ali Dirik'e sundum. O da kabul etti. Bu hastayı hiçbir hastane kabul etmemişti." dedi.



Mahkeme Başkanı'nın "'Taburcu süresi düşerse kazancımız düşer' konuşması için ne diyorsun?" sorusuna yanıt veren Gıyasettin Mert Özdemir, "İşgüzarca yaptığım bir konuşmaydı." yanıtını verdi.



"ANLAŞMALARI HASTANELERLE YAPTIM"



Özdemir, erişkin yoğun bakıma da hasta sevk ettiğini anlattı. Ayrıca Fırat Sarı'dan para aldığını ve Bağcılar Şafak Hastanesi ile Birinci Hastanesi yönetimleriyle ile anlaşma yaptığını ileri sürdü. Özdemir, "Her özel hastane yoğun bakımın dolu olmasını ister" dedi.



Mahkeme Başkanı'nın "112 sizi az çalıştırıyor herhalde. Bu işleri yapacak bu kadar vaktin olduğuna göre." sorusuna Özdemir, "112 çalışanı olduğum işi resmi olarak yapamamaktayım. O hastanelerde çalışmasaydım resmi olarak yapabilirdim. Savcı ifade alırken hakaret ettiği için bunları anlatamadım. Savcı art niyetli?" açıklamasında bulundu.



"Bebek ölümünü araştırmak art niyet mi? Varsa bir ithamın, avukatın var. Şikayetçi olursun." sorusuna yanıt veren Özdemir, "112'ye bildirsek bebek alamayız" şeklindeki sözlerini, 112'nin yer bulması uzun sürdüğü için kurduğunu iddia etti.



4 bebeğin ölümüyle ilgili suçlanan Doktor Dursun Eryılmaz ise kimi bebeklerin doğuştan sağlık sorunları olduğunu öne sürdü. Suçlamaları hemşirelerin dedikodusu olarak yanıtladı.

DAVANIN DÜRDÜNCÜ GÜNÜ Hastane yöneticilerinden sanık Serdar Yüksel, borca girdiğini bu yüzden bebeklerin hastanelere sevk edilmesi için para aldığını itiraf etti.



Fırat Sarı’nın asistanı sanık Sümeyye Nur Arslan ise, Sarı’nın evde bakım hizmetleri alanına da girmeyi amaçladığını söyledi. Sarı’nın bunun için kendisine vekalet verdiğini, ücretleri hemşirelere kendisinin yatırdığını belirtti.



"MOTİVASYON ÜCRETİ" TARTIŞMASI



Sanık Arslan, “Motivasyon ücretini arkadaşlarım doğru anlatamadı. Siz normalde 3 hasta bakacakken 5 hasta bakıyorsunuz. Bunlar bir süre sonra ağır geliyor. Hastane yeterli ücreti vermiyor. İşten çıkmak istediğinizde Fırat Sarı size bu parayı veriyor.” diye kendini savundu.



Arslan, savcının sanık Fırak Sarı’yı kastederek, “Ayda 400 bin lira geliri olan biri neden sizden para istiyordu?” sorusuna “Biz de anlam veremiyorduk. Mesela yurt dışına gideceği zaman beni şimdi döviz bürosuna göndermeyin diye para aldığı oldu. Tutuklandığında bana 150 bin lira borcu vardı.” diye karşılık verdi.



“BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORDUM”



Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri görevlisi Renas Kılıç’ın savunması ise şaşkınlığa neden oldu. Kılıç, belediye başkanı olmayı amaçladığını, siyasi hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.

DAVANIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ Sanık üç hemşireden şoke edecek itiraflar geldi. Hemşire Cansu Akyıldırım, örgüt lideri Fırat Sarı ile arasındaki para transferlerini kabil ederek bu paraların çalışanlara motivasyon için dağıtıldığını söyledi.



Çağla Durmuş ise Fırat Sarı’nın maddi kazanç için hastaları entübe olarak gösterdiğini itiraf etti.



Bir diğer hemşire Damla Atak ise, örgüt yöneticileri arasında gösterilen 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir’in hasta transferi yaptığı itirafında bulundu.



Sanık Dr. Rıza Keykubad ise Kaya bebeğin ölümüyle ilgili "Çek fişini" ifadeleri sorulunca üzerine oyun oynandığını ileri sürerek böyle bir cümle sarf etmediğini savundu. Kaya bebeğin ailesinin avukatı, "Benim müvekkilim kendi evladını bisküvi kutusu içinde almış ve o kutuyu kucağında götürmüştür." diyerek sanığın savunmasına tepki gösterdi.

DAVANIN İKİNCİ GÜNÜ Sanık hemşire Hasan Basri Gök, tapelere yansıyan sözleri için “Çirkin bir cümle. Bebeğin sürekli kalbi durup geri getiriliyordu, o yüzden böyle konuştum.” dedi. Gök, çetenin karanlık yüzünü anlattı:



“Sağlam bebeğin sevki mümkün değil. Çok uzun süre bekletildiği için akciğerleri de kötüleşiyordu. Entübe edip gönderiliyordu. Serdar Yüksel, bebek sevki yapıp karşılığında para alıyordu. Fırat Sarı parayı yollamamı söyledi, yolladım. SGK'dan fazla para alıyorlardı. Bunun için yatışlar uzatılıyordu. Epikrize yardım ettiği için bütün hemşirelere para veriliyordu. Kimse hayrına bir şey yapmıyordu.” itirafında bulundu.



“O SÖZ KURTLAR VADİSİ REPLİĞİYDİ”



Duruşma tutanklarına bir Kurtar Vadisi diyaloğu girdi. Hemşire Deniz Korkmaz’a, “Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir.” cümlesini kurduğu hatırlatılınca, repliği Kurtlar Vadisi dizisinden aldığını söyledi.



“Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu.” diyen Korkmaz, “Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı. Hastaların yoğun bakım süreçlerinde malzemeden tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Bu insanları ben CİMER'e şikayet ettim.” şeklinde konuştu.



İLAÇ BİRİKTİRME İTİRAFI



Hemşire Hüseyin Günerhan ise, örgüt iddiasını reddedip suçsuz olduğunu öne sürerek, “Biz artan doz ilaçları ödemenin karşılamadığı hastalar için yabancı hastalar için biriktiriyoruz.” savunmasında bulundu.



Reyap Hastanesi’nde çalıştığı dönemde Fırat Sarı ile tanıştığını belirten Günerhan, “Ağabeyim de Reyap Acil’de çalışıyordu. Reyap’ta nöbet tutarak çalışmaya başladım. Burada kimseyi korumak için konuşmayacağım, doğruları söyleyeceğim.” dedi.