Yenidoğan Çetesi davasına devam ediliyor: Sanık avukatları savunma yapıyor

Yoğun bakımlardaki bebekleri ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, bugün görülmeye devam ediliyor.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.



Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.



Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.



DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?



Davaya ilişkin üçüncü duruşmaya dün de devam edilmişti. Davanın dün görülen duruşmada, sanık ifadeleri alınmıştı.



Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik, savunmasında, “Ben Fırat Sarı'yla kavga etmişim. Anlaşmayı Müzeyyen Yurtoğlu yapmış. Ben anlaşmayı bozmaya çalışıyorum, ilaçları fatura etmesin diye uğraşıyorum, Müzeyyen Hanım, Fırat Sarı'yla devam etmek istiyor. Ama ben tutukluyum. Ben buna itiraz ediyorum.” demişti.



Davanın sanıklarından Mehmet Gürül ise, “Şöyle bir vicdan azabım var. 29 Temmuz’da gözaltına alındığında ‘Abi ölmeyi düşünüyorum’ demişti. Ben polise söyledim; ‘Kolpa yapıyodur’ dedi, yapmıyormuş.” demişti.



MESLEKTEN MEN EDİLDİLER



Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin dün yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.



Sağlık Meslekleri Kurulu, davada yargılanan 34 sağlık çalışanını 3 yıl boyunca meslekten men etmişti.