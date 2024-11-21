Hayatını kaybeden 6 aylık Opera bebeğe yönelik sorular sorulan Hemşire Tuğçe Toptemel, "Doğukan'ı (Hakan Doğukan Taşçı) aradım 'Kalbini dinledim, ben mi duyamıyorum' dedim. 'Bebek büyük diye duymuyorsundur' dedi" diye konuştu.



Savcının "Bebeğin ailesine Hakan Doğukan Taşçı'yı neden doktor olarak tanıttın?" sorusu üzerine Toptemel, "Bana böyle bir talimat geldi, ben de dediklerini yaptım" dedi.

Bunun üzerine savcı "Sana 'bebeği öldür' dese öldürecek miydin? Bu her vatandaşın bilmesi gereken bir şey. Sorumluluğun olduğunu bilmen gerekirdi" tepkini gösterdi.

Toptemel ise "Zaten her talimata uymadığımı daha önce açıkladım. Bana bebeğe müdahale etme dedikleri halde bebeğe müdahale ettim. Hakan Doğukan Taşçı’yı doktor olarak tanıtma konusu, zorunlu kaldığım bir andı" diye kendini savundu.

"OPERA BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ VİCDANIM RAHAT"



Opera bebeğin ölümüyle ilgili vicdanının rahat olduğunu ifade eden Toptemel, "Bebeğe müdahale ettiğim için burdayım. Müdahale etmesem de burada olacaktım. Yenidoğan doktoru yok, çocuk doktoru da yok. Bebekler bize emanet. 10 yıllık yenidoğan hemşiresiyim hiçbir yenidoğan doktorunun yoğun bakıma gelip müdahale ettiğini görmedim. Hakan Doğukan Taşçı'dan talimat alıyordum" dedi.