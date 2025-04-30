Yenidoğan Çetesi davasında ara karar bekleniyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava görülüyor.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı.



Tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı, müvekkilinin aleyhi yönünde bir beyan bulunmadığını, duruşma savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne katılmadıklarını söyledi.



Taşçı'nın avukatı, müvekkilinin "bebek katili" olmadığını, kredi dışında bir geliri olmadığını, borçlarının bulunduğunu, haklarının kendisine teslim edilmesini beklediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ



Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna ilişkin somut bir olay olmadığını, örgüt olsa dahi müvekkiline örgütte yer verilemeyeceğini iddia etti.



Müvekkilinin adının savcıyı tehdit etme hadisesinde kullanıldığını belirten avukat, "Biz avukatların bile ulaşamadığı dosyalar ve videolara basın nasıl ulaştı. Müvekkilimin tutukluluğu tıbbi bir olaya dayalı değilse neden tutukludur. Müvekkilimiz 'Opera' bebeğin yaşaması için yapması gereken her şeyi yapmıştır. Diğer sanıklar benim müvekkilime 'hayır sen yapmadın' diyemiyorlar. Bu nedenle 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçuyla ilgili konuşmanın anlamı yok. Olayın üstünden 8-9 ay geçtikten sonra tanığı buraya getirince, tanık 'Zaman geçti ben hatırlamıyorum.' diyor. Yargılama bu kadar basit bir şey olmamalıdır. Hala benim müvekkilimin suçluluğunu kanıtlayamadınız. Söylediğim şeylerle deliller çatışmadı. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Duruşmada, savunma yapan diğer avukatlar da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

ARA KARAR BEKLENİYOR



Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 2 saat ara verdi.