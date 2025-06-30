Yenidoğan Çetesi davasında beşinci duruşma

İstanbul'da yenidoğan bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5'inci duruşmasının görülmesine başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşma, çete lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19’u tutuklu 58 sanığın yoklamalarının alınmasıyla sürüyor.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

MUSTAFA KEMAL ZENGİN'İN DAVA DOSYASI AYRILMIŞTI



Önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in dava dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Bu çerçevede sanık sayısı 57 olmuştu. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti.