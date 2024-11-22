Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün | Ambulans şoförü Gıyasettin'den itiraflar: "Kendimi doktor olarak tanıttım"

Örgüt lideri Fırat Sarı ile Bağcılar Medilife Hastanesi’nde çalışırken tanıştığını anlatan Dursun Eryılmaz, “Şirketin kimin olduğunu bilmiyordum. Tutuklanmadan 5 ay önce Fırat Sarı ile hastanede karşılaştım. Dedi ki; ‘Buranın işletmesini ben aldım, maaşının bir kısmını ben ölüyorum.’ O zaman öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Eryılmaz’a iddianamedeki “Dursun abi göbek açamadı, mahvetti.” tapesi de soruldu. Bu işlemin basit bir işlem olduğunu söyleyen Eryılmaz, dedikodu yapıldığını savundu.

Eryılmaz, “Bebeği entübe yazayım.” tapesi için “Zaten entübe, orada yanlış konuşmuş.” ifadesini kullandı.



“Epikriz yazmıyordu.” tapesi sorulan Eryılmaz, “Günlük epikriz yazmak diye bir kural yok. Notlarımı alırdım, haftalık da yazılır, aylık da.” savunmasını yaptı.



“Ağzımız bir olsun.” tapesi için ise “Herhalde polisten tedirgin olmuş diye düşündüm.” yantını verdi.



Sanık Eryılmaz, İddianameye yansıyan “Vicdanım sızlıyor, ventilatör yok ya.” tapesi için de “Onu hastane yönetimine sormak lazım.” dedi.

Sanık doktora İlker Gönen ile Fırat Sarı arasında geçen “Dursun Eryılmaz’ın diplomasını kullanacağız, kendisi olmayacak.” tapesine ne diyeceği sorusu yöneltildi. Eryılmaz bu tape için, “Bana böyle bir teklif gelmedi. Gelse de kabul etmezdim.” yanıtını verdi.

Dr. Eryılmaz savunmasında, 1,5 yıl 900 bin lira maaş aldığını da söyledi.

Eryılmaz, örgüt yöneticileri arasında gösterilen Dr. İlker Gönen’in danışman hekimleri olduğunu da anlattı.