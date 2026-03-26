Yenidoğan Çetesi davasında gözler ara kararda

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olmakla suçlanan şüphelilerin yargılandığı davada bugün ara kararın açıklanması bekleniyor.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu dört sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BUGÜN ARA KARAR AÇIKLANABİLİR

Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.