Yenidoğan Çetesi davasında ikinci gün | Hemşireden "SGK'dan para alma" itirafı

Örgüt üyesi olmadığını savunan Hüseyin Günerhan, "İhmalden kaynaklı cinayetten suçlandım. Herkes Metris'te yatarken ben Silivri'de yattım. Annemden babamdan çok hastaları gördüm ama cinayetten yargılandım. 2 ay sonra ifadeye çağrıldığımda cinayetle suçlandığım söylediğinde savcı bana 'Pardon.' dedi. Ben öldürülmüş olsaydım 'Pardon' mu diyeceklerdi?" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle epikriz yazmadım." diyen Günerhan, hiçbir dosyada sahtekarlık yapmadığını da iddia etti. Hüseyin Günerhan "Güney Hastanesi'ndeki hasta dosyalarına bakabilirsiniz. Yazı ve imza karşılaştırılması yapılsın. Tapelerde 'Hüseyin ilaç sattığımızı öğrenirse bizi patlatır.' diyorlar. Buna rağmen ben ilaç satışıyla suçlanıyorum." dedi.