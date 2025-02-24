Yenidoğan çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: "Herkes bize bombayı yutun ve patlayın diyor"

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı.



Tutuklu sanık Serdar Yüksel'in avukatı, "İddianameyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi. Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Kaya bebeğin ölümüne sebebiyet vermekle alakalı aleyhte hususları kabul etmiyoruz. Soruşturma aşaması başarısız ve eksik yürütüldü" dedi.

"HERKES BİZE BOMBAYI YUTUN VE PATLAYIN DİYOR"

Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden kişilerden biri olan tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı ise "Bu dosyada çok fazla Kurtlar Vadisi'ne atıf yapıldı ben de bir replik söyleceğim o diziden şu şekilde; 'Ortada pimi çekilmiş bir bomba var herkes bize bombayı yutun ve patlayın' diyor. Biz ölmeyi göze aldık yanımızda kimi götüreceğiz onu düşünüyoruz. Benim müvekkilimi koçbaşı olarak kullandılar. Savcının tehdit edilmesi olayında müvekkilimin adı geçtiği için tahliye olamıyor." diye konuştu.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, savunmalarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 2 saat ara verdi.

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