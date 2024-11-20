Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü gün | Hemşirelerden art arda Fırat Sarı ve Gıyasettin Mert Özdemir itirafları

Davanın ilk iki gününde altı tutuklu sanık savunma yaptı.



Bugünkü oturum sanık hemşire Cansu Akyıldırım’ın savunmasıyla başladı.



Akyıldırım, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben maaşlı çalışanım. Bir maddi çıkarım olmadı.” dedi.

Mahkeme heyeti Akyıldırım’a iddianamede geçen para transferlerini sordu.



Sanık hemşire, bu paraların motivasyon amaçlı gönderildiğini öne sürdü.



Akyıldırım, “Medisense şirketinden Fırat Bey, aylık olarak bana toplu bir para atar, ben de bunu hemşirelere kıdemine göre dağıtırım.” dedi.

Sanık hemşire, örgüt lideri Sarı'yla üç yıl süren bir ilişkisi olduğunu söyledi.