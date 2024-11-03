Yenidoğan çetesi savcısı el çektirildi iddiası: Çok sayıda isim gözaltına alındı
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddia edilmiş, iddia Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlanmıştı. O iddiayı gündeme getirenler hakkında soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı.
Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
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