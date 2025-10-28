Yenidoğan Çetesi savcısına tehdit davasında tahliyelere itiraz

Mahkeme tutuklu sanık Aylin Arslantatar hakkında ise, yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, 13 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Tahliyelere ilişkin verilen karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, üzerlerine atılı suçlarda kuvvetli suç şüphesi bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçeleriyle sanıkların tutuklanması talep edildi.

SAVCININ AVUKATLARI DA İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim günü görülen duruşmada, avukat Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu beş sanığın tahliye edilmesine müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından da itiraz edildi.

"EYLEM ÖRGÜTSEL"

Yavuz Engin’in avukatları tarafından tahliyeler için gönderilen itiraz dilekçesinde, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İtiraz değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.