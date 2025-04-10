Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni iddianame: Savcıyı makamında tehdit etmişti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede 13 kişi şüpheli, Sosyal Güvenlik Kurumu "suçtan zarar gören" olarak yer aldı.



İddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yenidoğan çetesine yönelik ana dava dosyasındaki tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu, ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak davada yer almayan bir kısım şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Bu doğrultuda 17 şüphelinin tespit edildiği, ayrıca cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makam odasında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in suç örgütüyle birlikte hareket edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



Zengin'in, cumhuriyet savcısını makam odasında Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu anımsatılan iddianamede, HTS kayıtlarına göre Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi mesul müdürü olan ve ana dosyadaki sanıkların arasında yer alan Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine savcının yanına birlikte gittiği sanık avukat Aylin Arslantatar ile 1320 kez, tahliye ettirilmek istediği örgüt üyesi Toptemel'in üvey babası Yavuz Çelik ile de 110 kez konuştuğu tespitine yer verildi.



İddianamede Zengin'in, soruşturma savcısını tehdit eyleminden önce de Yavuz Çelik ve Ahmet Atilla Yılmaz ile irtibatlı olduğu vurgulandı.

SAVCIYI TEHDİT SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR



Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı ancak eylemleriyle suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilen Zengin hakkında tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



İddianamede, şüpheli doktor Zeki Ötünç'ün Sağlık Bakanlığı Müfettiş Raporu'na göre Avcılar Hospital'da Kerem Muhammet Tokluoğlu adlı bebeğin ölümünde, hastaya uygun canlandırma tedavisi uygulamadığı, solunum cihazının destek ayarlarını yapmakta yetersiz kaldığı ve hastaya surfaktan tedavisi verilmediği için ihmali olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itiraz Haberi Görüntüle

ENTÜBE OLAN BAŞKA BEBEĞİN AKCİĞER GRAFİSİ EKLENDİ



Esenyurt Reyap Hastanesi'nde çalışan şüpheli hemşire Aslı Alemdağ'ın ise gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği belirtilen iddianamede, Alemdağ'ın hayatını kaybeden Yünaçtı bebeğin dosyasına, Kuşlu bebek ismindeki entübe bebeğin akciğer grafisini yüklediği ve şüphelinin örgüt hiyerarşisi içinde kendisine verilen talimatlara bağlı olduğu ifade edildi.



Çorlu Reyap Hastanesi'nde hasta sevklerini koordine eden şüpheli Remzi Karaca'nın 112'den sevk ihtiyacı olan bebeklerle ilgili bilgi aldığı ve hastanede yer varsa kabul ettiği anlatılan iddianamede, Karaca'nın yan dal veya cerrahi müdahale gerektiren hastaları tanıdığı hastanelere bildirdiği, Gıyasettin Mert Özdemir ve Fırat Sarı'yı arayarak onların söylediği hastanelere bebekleri sevk ettiği belirtildi.



TRG Hospitalist Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan şüpheli Senanur Ünlü'nün gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği öne sürülen iddianamede, Ünlü'nün epikrizin sisteme yüklenmesine ortak olduğu ve sanık Fırat Sarı ile aralarında hesap hareketi ve HTS kaydının mevcut olduğu kaydedildi.



İddianamede, Özel Avcılar Hospital'da sekreter olarak çalışan şüpheli Gözde Polat'ın, gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği ve Hasan Basri Gök ile bağlantılı çalıştığı belirtildi.



Silivri Kolan Hastanesinin mesul müdürü ve başhekimi olan şüpheli Bener Mahmut Mansuroğlu'nun, sanık Fırat Sarı'ya ait Medisense şirketi üzerinden sağlık mevzuatına aykırı şekilde hastane bünyesindeki işletmeyi kiraya verdiği anlatılan iddianamede, Mansuroğlu'nun yönetici sıfatından kaynaklı hukuki sorumluluğu bulunduğu, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sorumlu olduğu ve usulsüz işlem yaptığı aktarıldı.



Şüpheliler başhekim İbrahim Oktay ve başhemşire Hilal Vatansever'in sanık Sarı ile HTS kayıtlarının bulunduğu bilgisi de iddianame yer aldı.



Şüpheli Meryem Küçükoğlu'nun hastaneye ait curosorf ilaçlarının kendisine satılmasını istediği yönünde tespit bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin ana dosyadaki tutuklu sanık Hüseyin Gündüz ile ilaç satım noktasında aynı konumda olduğu belirtildi.



İddianamede, ana dosyada hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan şüpheli Serenay Şenkalaycı'nın Avcılar Hospital'da çalıştığı sırada maktul bebek Tokluoğlu'nun hayatını kaybetmesinde de ihmali bulunduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.



İddianamenin, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.