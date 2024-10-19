Yenidoğan çetesi soruşturması: 18 ayda neler yaşandı?

27 MART 2023 CİMER üzerinden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gelen ihbarın 21 Mayıs 2023'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

21 MAYIS 2023 - SORUŞTURMA BAŞLATILDI Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti ve adresleri belirlenirken, mağdur ve tanıkların ifadeleri alındı.



İlgili kurumlardan evrak ve bilgi istendi.

28 EYLÜL 2023 - SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu" kurulması istendi.



Soruşturmada şüphelilerin adresini tespit eden savcılık düğmeye bastı.

26 NİSAN 2024 - 47 GÖZALTI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbu ve Tekirdağ'da kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.



Operasyonlarda toplam 47 kişi gözaltına alınırken, 22'si tutuklandı, ayrıca tanık ve mağdur ifadeleri alındı.

MAYIS 2024 - MEDİLİFE HASTANESİ KAPATILDI Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin faaliyeti askıya alındı.

23 AĞUSTOS 2024 - YÜZDE 90'ININ HAYAT HAKKI ELİNDEN ALINDI Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince hazırlanan uzman görüşü raporunda, çocuk hekimi yerine hemşirenin izlemine bırakılan yenidoğan bebeklerin yüzde 90'nın hayat haklarının ellerinden alındığı da raporda yer aldı.

30 AĞUSTOS 2024 - SAVCIYA TEHDİT

Tutuklu şüphelilerin avukatı Aylin Arslantatar, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E.'yi aradı ve daha sonra odasına giderek hakkında suikast planlandığını, babasına ve annesine zarar verileceğini söyledi.



EYLÜL 2024 - BİR HASTANENİN DAHA FAALİYETİ ASKIYA ALINDI Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin faaliyeti askıya alındı.

9 EKİM 2024 - FEZLEKE HAZIRLANDI Savcı Y.E. tarafından hazırlanan fezlekede, bebeklere yapılması gereken ancak yapılmayan tedavi ve bakım yöntemlerine yer verilerek, hastaya pasif ötenazi uygulandığı ve yenidoğan bebeklerin yüzde 90'nın hayat haklarının ellerinden alındığı vurgulandı.



11 EKİM 2024 - ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA Savcı Y.E.'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada, kimliği belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

14 EKİM 2024 - DÖRDÜ SERBEST BIRAKILDI Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatından da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 8 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

16 EKİM 2024 - İDDİANAME HAZIRLANDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, ölen bebek 'maktul', 5 kişi 'müşteki', Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü 'suçtan zarar gören', 19 hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu', 47 kişi de 'şüpheli sıfatıyla yer aldı.