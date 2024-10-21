Yenidoğan çetesi soruşturması | Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ



Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’de vatansız olarak öldüğünü söyleyen Çelik, FETÖ ile mücadelenin bundan sonra da aynı güçle süreceğini söyledi. Çelik, “Dinimize, milletimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yazdırmasından başka bir sonuç doğurmayacaktır.” ifadelerini kullandı.



“ÇETENİN TAMAMEN ÇÖKERTİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasında Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesi skandalına da değindi. Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının konuyu tüm yönleriyle incelediğini söyleyen Çelik, çetenin tamamen çökertilmesi için güçlü bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Çelik, yenidoğan çetesine ilişkin tüm iddiaların ayrıntılı şekilde incelendiğini belirterek, “Vardığımız sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Yenidoğan bebekleri öldüren bu çetenin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet, çok nadir rastlanan bir vahşet örneği.” şeklinde konuştu.



“Birçok alanda ‘acaba burada da böyle bir şey var mıdır’ gibi şüpheler gündeme gelmiştir. Bir yandan gerçekten bahsedilen pandemi ve diğer zamanlarda büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızı topyekün töhmet altında cümlelerden kaçınmak gerekir.” ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:



“En yüksek kararlılığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu olayların tekerrür etmemesi için ortaya konulan tüm teklifleri değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.”

ÖZEL’İN 29 EKİM RESEPSİYONU ÇAĞRISI



AK Parti Sözcüsü Çelik’e, CHP lideri Özgür Özel’in “29 Ekim Respsiyonu Çankaya Köşkü’nde olsun.” çağrısı da soruldu.



Çelik şu yanıtı verdi:



“Sayın Özel, ‘29 Ekim Resepsiyonu Çankaya Köşkü’nde olsun’ derken, milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapılmasını Atatürk’ün mirasına aykırı olarak ifade ediyor. Devlet hayatımızda, devletin ihtiyaçlarına göre, devlet başkanlarının kullandığı farklı mekanlar olmuştur. Bu ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Gelişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, milletin evi olarak yapılmıştır. Sayın Özel’in kullandığı ifadeler son derece yanlış ifadelerdir. Bunu yapmamak gerekir. Cumhurbaşkanımız, Atatürk’ün hatırasını korumak bakımından bazı faaliyetlerini Çankaya Köşkü’nde sürdürmektedir.”

ÖZEL’İN DEMİRTAŞ’A ZİYARETİ



Ömer Çelik’e, CHP lideri Özel’in Selahattin Demirtaş’a ziyareti de soruldu. “Hukukun üstünlüğü önce terörün dışlanmasından geçer.” diyen Çelik, “Enteresan bir şekilde bütün cümleler hükümete karşı söylenmiş ama terör örgütüne karşı hiçbir şey söylenmemiş.” ifadelerini kullandı.