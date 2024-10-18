Yenidoğan çetesi soruşturması: İstanbul İl Sağlık şikayetleri geçen yıl Emniyet'e bildirmiş

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.



Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.



Açıklamada; bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere ilişkin Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edildiği belirtildi.

"YAPTIRIM SÜRECİ DEVREDE"



Cezai işlemlerin yapıldığı ve konunun adli makamlara iletildiği ifade edilen açıklamada "Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklama yaptı.

Sürecin mayıs 2023 yılında başlatıldığını kolluk kuvvetlerinin gerekli işlemi yaptığını hatırlatan Memişoğlu, "İllegaliteye izin vermeyeceğiz." dedi.



Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:



"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizayonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.

Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan organizasyonu tespit ve ispatıyla birlikte bu süreçte suçlular tutuklandılar.

Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz.