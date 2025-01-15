Yenidoğan Çetesi soruşturması: Mağdur ailelerle bir araya gelinecek

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı İshak Şan, komisyon toplantısında üyelerin iki günlük çalışma ziyareti için bugün İstanbul'a gideceğini, Yenidoğan Çetesi davasının mağdur aileleriyle bir araya geleceklerini belirtti.



Heyet üyeleri, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 112 çağrı merkezi ve komuta kontrol merkezinde de inceleme yapacak.