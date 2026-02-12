"Yenidoğan çetesi" soruşturması. Savcıya ölüm tehdidi için istenen cezalar belli oldu

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin 1'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka suçtan tutuklu olan sanık Muhammed Emin Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki, tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Aylin Arslantatar'ın da "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Diğer 11 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesi istendi.

Tutuklu sanık Zengin'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ÜÇ SANIK HAKKINDA 100 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ile örgüt yöneticileri Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Örgüt üyeleri Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.