Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü duruşma: Fırat Sarı'nın avukatından "Tüm ölümler incelensin" talebi

Yoğun bakımlardaki bebekleri ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, bugün görülmeye devam ediliyor.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.



Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

SARI’NIN AVUKATI: TÜM ÖLÜMLERLE İLGİLİ İNCELEME TALEP EDİYORUZ



Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alındı.

Davada savunma yapan Fırat Sarı’nın avukatı, tüm ölümlerle ilgili inceleme talep ettiklerini söyledi.



İddiaların doğru gibi değerlendirildiğini savunan Sarı’nın avukatı, “Duruşma zaptını incelediğim zaman neredeyse bugün aynı yerdeyiz. Hiçbirşey yok. Burada bulunan tüm sanıklar hemşire, şağlık çalışanı ben okuduğum raporu anlamıyorum. Bunlar hayatlarını bu işe vermişler izin verelim onların raporlarına itibar edelim.” diye konuştu.



Avukat, delil toplama yetkilerinin olmadığını, kendilerine bu noktada zorluk çıkarıldığını da savundu.



“DAVANIN TEMEL AMACI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK”



Tutuklu sanık Damla Atak’ın avukatı ise davanın tamelinin dolandırıcılık olduğunu öne sürdü. Avukat, “Tüm tanıklar ölümle ilgili değil de davanın temel amacı olan nitelikli dolandırıcılıkla ilgiliydi. 18 gün boyunca kamunun dolandırılıp dolandırılmadığı, kim ne kadar zarara uğradı bunu konuşuyoruz. Müvekkilim ve diğer sanıklar 10 ayı aşkın süredir tutuklu. O zamandan bu zamana kadar nitelikli dolandırıcılığa iştirak edip etmedikleri, kamuyu zarara uğratıp uğratmadıkları belli olmadan tutuklulardır.” ifadelerini kullandı.



Dursun Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık ise savunma haklarının engellendiğini iddia etti. Işık, İlker Gönen’in intiharını hatırlatıp, “Yargı yeri İstanbul’daki adamın Afyon'da, Antalya'da ne işi var. Savunma hakkı engelleniyor sayın heyet. Sadece ruhsal çöküntü değil, bedensel çöküntü de başladı.” dedi.



Tutuklu sanık Deniz Korkmaz’ın avukatı ise “Delil karartma şüphesinin olmamasının, uzman raporunda hiçbir yerde adının geçmemesi nedeniyle tahliyesini talep ediyorum. Aksi kanaatdeyseniz ev hapsi talep ederiz.” diye konuştu.



Duruşma devam ediyor.