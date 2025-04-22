Yenidoğan Çetesi'nde dördüncü dava: "Ya ben ya Nigar dedi, kovuldum"
Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin davanın dördüncü duruşmasında tutuklu hemşire Nigar Kubilay savunma yaptı. Hemşire Nigar, savunmasında Fırat Sarı ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı. Kubilay, Sarı'nın "Ya ben ya Nigar." dediğini, kendisinin bu yüzden işten kovulduğunu söyledi.
Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin davada yargılama sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.
Duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.
SAVCIYI TEHDİT EDEN ZENGİN SAVUNMA YAPACAK
Davanın görülmeye devam edilen dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunma yapması bekleniyor.
HEMŞİRE NİGAR SAVUNMA YAPTI
Davada tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay savunma yaptı. Başhemşire olarak çalıştığı dönemde Fırat Sarı ile çalıştıklarını ancak anlaşamadıklarını söyleyen Kubilay, "Fırat Sarı ile anlaşamadık beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim bana 'Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma' dedi. Bir süre sonra da kovuldum. Yönetime gidip 'Ya ben Ya Nigar' demiş." ifadelerini kullandı.
"BANA 'SORUN YOK' DEDİLER
Bu işten ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı yeni hastanenin yenidoğan biriminde de Fırat Sarı'nın ilgilendiğini söyleyen Nigar Kubilay, Hatta yönetime gidip daha önce yaşadığımız olayları anlattım. 'Sorun yok' dediler." şeklinde konuştu.
Kubilay şöyle devam etti:
"Ben epikriz yazmadım hemşirenin sorumluluğunda değildir. Hasta öldüğünde epikriz yazılması gerekir ama sistemde yazılmamış görünüyordu. Ben de yazılması gerektiğini hatırlattım."
FIRAT SARI'NIN ESKİ MESAJI SORULDU
Fırat Sarı'nın mesaj geçmişinde Nigar Kubilay hakkında "İşine geleni yapıyor. Buna niye yüz veriyorsun. Kanlı Nigar" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Nigar Kubilay, "Aramızda husumet vardı böyle demeleri çok normal. Ancak ben epikriz yazmadım." dedi.
"BANA HASTA BULUN" SÖZÜ SORULDU
Mahkeme başkanının, "Konuşma kayıtlarında 'Bana hasta bulun' dediğiniz görüyor bunun hakkındaki savunmanız ne?" sorusu üzerine Kubilay şu yanıtı verdi:
"Hastane yönetimi bizden hasta bulmamızı istiyordu bu nedenle ben de hasta bulmamız gerektiğini söyledim.
Sanık Nigar Kubilay'ın savunmasının devamında, mesul müdürün ve başhekimin ayrı ayrı kişiler olduğunu ve görevlerinin farklı olduğunu belirtmesi üzerine, mahkeme başkanı, "Bu bilgiyi ilk kez sizden duyuyorum. Kaç celsedir böyle bir bilgiyi kimse söylemedi." dedi.
YENİDOĞAN ÇETESİ NEYLE SUÇLANIYOR?
112 sevk zincirinin dışına çıkarak bebekleri yoğun bakım ünitelerine sevk etmek, SGK'dan fazla para alabilmek için yatış sürelerini uzatmak, ihmal sonucu ölümlerine neden olmak, hastanede kullanılması gereken ilaçları satmak...
47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davası kapsamında kan donduran suçlamalar var.
Dava geçen yıl 18 Kasım'da görülmeye başladı. İlerleyen haftalarda da tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı.
Sanıkların büyük bölümü bebek ölümleri ile ilgili suçlamaları reddetti. Zaman zaman suçu birbirlerinin üzerine attılar. Duruşmalarda tape kayıtları ve şüpheli ifadeleri de önemli bir yer tuttu.
Yoğun bakımda nöbetçi doktor bulundurulmadığı, işlerin hemşirelere kaldığı, sahte epikiriz raporları yazıldığı tespit edildi.
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