Yenidoğan Çetesi'nde dördüncü dava: "Ya ben ya Nigar dedi, kovuldum"

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin davada yargılama sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. SAVCIYI TEHDİT EDEN ZENGİN SAVUNMA YAPACAK Davanın görülmeye devam edilen dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunma yapması bekleniyor.

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin dava Bakırköy Adliyesi'nde görülüyor

HEMŞİRE NİGAR SAVUNMA YAPTI



Davada tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay savunma yaptı. Başhemşire olarak çalıştığı dönemde Fırat Sarı ile çalıştıklarını ancak anlaşamadıklarını söyleyen Kubilay, "Fırat Sarı ile anlaşamadık beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim bana 'Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma' dedi. Bir süre sonra da kovuldum. Yönetime gidip 'Ya ben Ya Nigar' demiş." ifadelerini kullandı. "BANA 'SORUN YOK' DEDİLER Bu işten ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı yeni hastanenin yenidoğan biriminde de Fırat Sarı'nın ilgilendiğini söyleyen Nigar Kubilay, Hatta yönetime gidip daha önce yaşadığımız olayları anlattım. 'Sorun yok' dediler." şeklinde konuştu.

Davanın tutuklularından Fırat Sarı

Kubilay şöyle devam etti: "Ben epikriz yazmadım hemşirenin sorumluluğunda değildir. Hasta öldüğünde epikriz yazılması gerekir ama sistemde yazılmamış görünüyordu. Ben de yazılması gerektiğini hatırlattım." FIRAT SARI'NIN ESKİ MESAJI SORULDU Fırat Sarı'nın mesaj geçmişinde Nigar Kubilay hakkında "İşine geleni yapıyor. Buna niye yüz veriyorsun. Kanlı Nigar" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Nigar Kubilay, "Aramızda husumet vardı böyle demeleri çok normal. Ancak ben epikriz yazmadım." dedi. "BANA HASTA BULUN" SÖZÜ SORULDU Mahkeme başkanının, "Konuşma kayıtlarında 'Bana hasta bulun' dediğiniz görüyor bunun hakkındaki savunmanız ne?" sorusu üzerine Kubilay şu yanıtı verdi: "Hastane yönetimi bizden hasta bulmamızı istiyordu bu nedenle ben de hasta bulmamız gerektiğini söyledim. Sanık Nigar Kubilay'ın savunmasının devamında, mesul müdürün ve başhekimin ayrı ayrı kişiler olduğunu ve görevlerinin farklı olduğunu belirtmesi üzerine, mahkeme başkanı, "Bu bilgiyi ilk kez sizden duyuyorum. Kaç celsedir böyle bir bilgiyi kimse söylemedi." dedi.

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında İstanbul'da çok sayıda özel hastane kapatıldı