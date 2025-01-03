Yenidoğan soruşturmasında fezleke: Savcıyı makamında tehdide ceza talebi

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamındaki 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

4 Aralık 'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği 2. dalga operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezlekede ismi geçen şüpheliler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteniyor.



Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 15 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.



İDDİANAMEDE YENİDOĞAN ÇETESİ NEYLE SUÇLANIYOR?



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.



İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.



Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.



Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.



Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.

