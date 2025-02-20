Yenidoğan davasında üçüncü duruşma: Yargılanan 34 kişiye meslekten 3 yıl men!

Yenidoğan bebekleri kendilerinin anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bebeklerin ölümlerine neden olmakla suçlanana yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına bugün saat 10.00'da devam edilmesi bekleniyor.



Hava muhalefeti nedeniyle dün duruşma erken bitirilirken, bugün de hava şartlarının izin vermemesi halinde duruşmanın ileri bir tarihe ertelenebilir.

3 YIL MESLEKTEN MEN CEZASI



Sağlık Meslekleri Kurulu, olayla ilgili geçen yıl ekim ayında yaptığı toplantıda, hakkında soruşturma yürütülen sağlık personelinin durumunu görüştü.



Kurul, bu personelden 34'üne 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi kapsamında uygulanan en üst ceza olan 3 yıl men cezası verilmesini kararlaştırdı.



Kararın bu personel hakkında verilen ilk men kararı olduğu, adil yargılama ve diğer idari süreçler sonrasında mesleği bundan sonra icra edemeyeceklerinin öngörüldüğü belirtildi.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik, savunmasında "Ben Fırat Sarı'yla kavga etmişim. Anlaşmayı Müzeyyen Yurtoğlu yapmış. Ben anlaşmayı bozmaya çalışıyorum, ilaçları fatura etmesin diye uğraşıyorum, Müzeyyen Hanım, Fırat Sarı'yla devam etmek istiyor. Ama ben tutukluyum. Ben buna itiraz ediyorum. Güney Hastanesi özelinde bir dolandırıcılık varsa burada sorumlu hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur. Milyonlarla oynayan o. Tazminatımızı bile vermiyor. Ben tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Dirik’in ifadesinin ardından Dr. Mehmet Gürül’ün ifadesine geçildi.



Cezaevinde yaşamına son veren, davanın sanıklarından İlker Gönen’in ölümünden üzüntü duyduğunu söyleyen Gürül, “Şöyle bir vicdan azabım var. 29 Temmuz’da gözaltına alındığında ‘Abi ölmeyi düşünüyorum’ demişti. Ben polise söyledim; ‘Kolpa yapıyodur’ dedi, yapmıyormuş.” ifadelerini kullandı. Gürül ölümden medyayı sorumlu tuttu.



Gürül şöyle devam etti:



“Ya beni bu davadan ayırın ya da bu çocuk hekimleriyle beni bir tutmayın. Bebek yatmış doktorun haberi yok, bende böyle bir şey olmaz. Benim e-imzamı ben kullanırım, o kullandı bu kullandı olmaz.”



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FIRAT SARI'YI SUÇLADILAR



Tanık beyanları ile savcının mütalaasına ilişkin diyecekleri sorulan tutuklu sanık Fırat Sarı, meslektaşları olan İlker Gönen'i kaybettiklerini belirterek, "Türkiye'nin en iyi çocuk hekimini kaybettik. İlker 3 çocuk babası hiç böyle bir şey yapacağını düşünmezdik." dedi.



Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı da sanık Fırat Sarı'nın İlker Gönen hakkında konuşmasını doğru bulmadığını, Sarı'nın aylarca Gönen'i tutuklatmaya çalıştığını ve her şeyi inkar ettiğini söyledi.



Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ise Fırat Sarı'nın sadece tiyatro yaptığını, devletten ilaç çaldığını ve epikrizlerde yolsuzluk yaptığını öne sürdü.