Yenidoğan davasında üçüncü duruşma: Tanıklar dinleniyor

Bebekleri gereksiz yere yoğun bakımda tuttular, bazılarının ölmesine bazılarınınsa engelli olmasına neden oldular. Tüm bunları ise SGK’dan para alabilmek için yaptılar. 10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatının riske atılmasından sorumlu tutulan Yenidoğan Çetesi’nin davasının üçüncü duruşması saat 11.00 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı.



Cezaevinde intihar eden sanık İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, söz alarak beyanda bulunmak istedi.



Mahkeme başkanı, müvekkilinin dosyasının öldüğü için düştüğünü ve söz verilemeyeceğini bildirdi.



Avukatın, suçlamanın düşmediğini ve beyanda bulunmak istediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Siz taraf değilsiniz, söz hakkınız yok. Devam etmeniz halinde dışarı çıkaracağım." dedi.



Avukat Aydın Mantar, sanık Fırat Sarı'nın avukatlığını da aldığını, bu nedenle dışarı çıkarılamayacağını belirtti. Servis edilen haberlerle sanıkların kamuoyunda yargısız infaza maruz bırakıldığını öne süren Mantar, tüm sanıkların can güvenliği için duruşmaların kapalı yapılmasını istediğini söyledi.



OPERA BEBEĞİN ÖLÜMÜ

Opera bebeğe nasıl tedavi uygulanacağını hemşire Hakan Doğukan'ın söylediğini öne süren hemşire Şenay Çalıkoğlu, "Bebek geldiğinde Doktor Şeyhmus Çelik vardı. Ama Doğukan genelde orderları yazıp kaşesini basıyordu. Hatta Doğukan order çıkarmak benim görevim değil deyince benim anlaşmam bu şekilde diyordu." diye konuştu.

Tanık Doktor Oktay Torun da ifadesinde, "Güney Hastanesi’nde Yenidoğan yoğun bakımı ile Fırat Bey ilgileniyordu. Devamında Hilda Hanım ve eşi Rıza bey ilgilendiler. Ben yenidoğan yoğun bakımla 7 yıldır ilgilenmiyordum." diye konuştu.

Daha sonra hemşire Fatma Karasu ve Erhan Ayvaz dinlendi.

"BİZE NE SÖYLENİRSE ONU YAPTIK"

Kaya bebeği ambulansla hastaneye getirdiğini söyleyen Güney Hastanesi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak çalışan Furkan Çalışkan "Gıyasettin Mert Özdemir haber verdi. Protokol almadım. Bize ne söylenirse onu yaptık. Alınacaksa alınır, getirilirse getirilir. Ambulans şoförü bendim, Gıyasettin söyledi ben gittim aldım. Ben hiç para alışverişi yapmadım." diye konuştu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

İLKER GÖNEN İNTİHAR ETTİ



Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

ÖRGÜTÜN İKİ NUMARALI İSMİ İLKER GÖNEN CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ / HABER